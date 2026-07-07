Beslistermijn verbouwing bungalow in Bakel verlengd

De gemeente Gemert-Bakel heeft de termijn verlengd voor een besluit over het verbouwen van een bungalow aan Hoekendaal 9 in Bakel. De aanvraag betreft een aanpassing aan de bestaande woning.

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Het besluit om de termijn te verlengen is op 30 juni 2026 bekendgemaakt. Het betreft een aanvraag voor verbouwwerkzaamheden aan de bungalow op het adres Hoekendaal 9 in Bakel. De gemeente onderzoekt nog de details van de plannen voordat een definitief besluit wordt genomen.

Meer informatie over deze en andere bekendmakingen is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel en op officiële publicatieplatforms. Het plan kan ook worden ingezien op het gemeentehuis, na het maken van een afspraak.