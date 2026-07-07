Onderhoud N65 bij Vught met ontheffing voor geluid en licht

Van 13 tot en met 15 juli wordt onderhoud uitgevoerd aan de N65 in Vught. Burgemeester en wethouders hebben hiervoor een ontheffing verleend vanwege mogelijk geluid- of lichthinder.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden aan de N65 vinden plaats van maandag 13 juli tot en met woensdag 15 juli. Tijdens deze periode is er een ontheffing verleend om eventuele hinder door geluid en licht mogelijk te maken. Het besluit hierover is op 30 juni verzonden.

De onderhoudswerkzaamheden kunnen tijdelijk gevolgen hebben voor omwonenden en weggebruikers. De exacte werkzaamheden zijn niet gespecificeerd, maar het onderhoud valt onder de reguliere planning en is bedoeld om de weg in goede staat te houden.