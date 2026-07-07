Vergunningsaanvraag voor nieuwe KK-XL Station in Gemert

Gemert krijgt mogelijk een nieuw KK-XL Station aan Witte Brug 11. Een aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 30 juni ingediend.

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De aanvraag betreft het verwijderen van een bestaande LS-kast en het plaatsen van een KK-XL Station. Deze technische voorzieningen worden gebruikt voor elektriciteit en energiebeheer. Het adres waar dit gaat gebeuren is Witte Brug 11 in Gemert.

Op dit moment kunnen geen bezwaren worden ingediend tegen de aanvraag. Dit kan pas zodra de vergunning is verleend. Meer informatie over de procedure en mogelijkheden is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel en de officiële bekendmakingen.