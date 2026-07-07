Gemeente Rucphen geeft groen licht voor 15 woningen in St. Willebrord

De gemeenteraad van Rucphen heeft op 10 juni 2026 een wijziging van het omgevingsplan vastgesteld. Dit plan maakt de bouw van vijftien koopwoningen aan de Fazantendonk in St. Willebrord mogelijk.

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Het nieuwe omgevingsplan betreft een ontwikkeling op het voormalige terrein van tenniscentrum Rico, gelegen ten noorden van de Vosdonkseweg. Tijdens de ontwerpfase zijn drie reacties ingediend, waarvan één heeft geleid tot een aanpassing. Ook zijn enkele wijzigingen doorgevoerd op initiatief van de gemeente.

Omwonenden en andere belanghebbenden hebben inspraak gehad via een informatiebijeenkomst op 24 november 2025. De reacties en antwoorden zijn verwerkt in een verslag dat bij het plan is gevoegd. Het definitieve omgevingsplan ligt vanaf 8 juli 2026 zes weken ter inzage, zowel digitaal als op het gemeentehuis in Rucphen.