Gemeente Rucphen staat permanente bewoning toe aan Julianastraat

De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor permanente bewoning op het adres Julianastraat 13. Hiermee mag het pand voortaan als woning worden gebruikt.

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De vergunning is verleend door de gemeente Rucphen en geldt voor het adres Julianastraat 13, 4715 AT. Door deze toestemming mag het pand nu permanent als woning worden gebruikt, wat een verandering in de omgeving kan betekenen.

De vergunning treedt in werking vanaf de dag na verzending. Mochten er binnen zes weken geen bezwaren worden ingediend, dan wordt de vergunning definitief. Een bezwaar kan worden ingediend bij het gemeentebestuur en moet voorzien zijn van een duidelijke motivatie.

Daarnaast heeft de gemeente een speciale overeenkomst met de initiatiefnemer van dit plan gesloten, waarin onder andere afspraken over nadeelcompensatie zijn vastgelegd. Deze zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage bij het gemeentehuis.