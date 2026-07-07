Vlaamse schuurwoning mag worden gebouwd in Schijf

De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor de bouw van een Vlaamse schuurwoning naast de Berg 5 in Schijf.

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De nieuwe woning wordt gebouwd op perceelnummer I 2248, dat ligt naast de Berg 5 in Schijf. Een Vlaamse schuurwoning is een woning die de uitstraling heeft van een traditionele schuur, maar is ontworpen als woonhuis.

De vergunning is goedgekeurd en verzonden door de gemeente. Vanaf de dag na verzending mag met de bouw worden gestart. Zes weken na het verlenen van de vergunning is deze definitief, tenzij er bezwaren worden ingediend. Volgens de gemeente zorgt het bericht ervoor dat omwonenden weten dat er veranderingen in de buurt kunnen plaatsvinden.