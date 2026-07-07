Vergunningsaanvraag voor carport in Sprundel

In Sprundel is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een carport. De gemeente Rucphen neemt waarschijnlijk voor 15 juli een besluit.

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Op het adres Ruitenheerhof 3 in Sprundel is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het bouwen van een carport. De gemeente Rucphen heeft de aanvraag op 20 mei ontvangen.

De gemeente verwacht uiterlijk 15 juli 2026 een besluit te nemen. Als de vergunning wordt verleend, volgt een nieuw bericht en kunnen de documenten met informatie over de vergunning worden bekeken. Op dit moment is reageren nog niet mogelijk.