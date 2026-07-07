Dakkapellen gepland bij woning Maximiliaanlaan in Waalre

Een woning aan de Maximiliaanlaan in Waalre krijgt mogelijk dakkapellen aan de voor- en achterzijde. De gemeente heeft hiervoor een aanvraag ontvangen.

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De eigenaar van het huis aan Maximiliaanlaan 36 in Waalre heeft op 22 juni een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van dakkapellen. Het gaat om uitbreidingen aan zowel de voor- als achterzijde van de woning.

De gemeente Waalre beoordeelt de aanvraag en maakt later bekend of de vergunning wordt verleend. Het college van burgemeester en wethouders publiceert een nieuw bericht zodra hierover een besluit is genomen.