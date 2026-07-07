Horecagelegenheid en appartementen komen aan Markt in Waalre

De gemeente Waalre heeft een vergunning verleend voor de bouw van een horecagelegenheid en zes appartementen aan Markt 16.

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Het project omvat de bouw van een horecagelegenheid gecombineerd met zes appartementen op Markt 16 in Waalre. De vergunning is verleend door de gemeente via een standaard procedure.

De locatie bevindt zich in het centrum van Waalre en het zaaknummer van de vergunning is 1112318. Het besluit is op 25 juni 2026 genomen.