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Vergunning verleend voor het kappen van negen bomen in Waalre

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:30

De gemeente Waalre heeft toestemming gegeven voor het kappen van negen bomen aan de Valkenswaardseweg.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is verleend voor het verwijderen van houtopstanden op het adres Valkenswaardseweg 20 in Waalre. Het gaat om negen bomen, waarvoor de gemeente akkoord heeft gegeven.

De aanvraag is behandeld onder een standaard procedure en heeft het zaaknummer 1044867. Omgevingsvergunningen zoals deze kunnen invloed hebben op het uiterlijk van de omgeving en worden daarom zorgvuldig beoordeeld.

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