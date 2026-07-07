Dakkapel aangevraagd voor woning in Galder

Voor een huis in Galder is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel.

Gevonden voor jou

Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Alphen-Chaam een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Leeuwkesdries 1 in Galder. De vergunningaanvraag betreft het plaatsen van een dakkapel op deze woning.

De aanvraag is gepubliceerd door de gemeente en heeft een informatief karakter. Het is nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen en dit besluit openbaar wordt gemaakt.