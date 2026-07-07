Hellingbaan en laaddock aangevraagd in Galder

Voor een locatie aan de Galderseweg in Galder is een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een hellingbaan en laaddock.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op 1 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Galderseweg 83 in Galder, waar een hellingbaan en laaddock gepland staan.

De aanvraag is ingediend door een initiatiefnemer en wordt nu beoordeeld door de gemeente. Pas na een officieel besluit kan er bezwaar worden gemaakt. Dit besluit wordt later gepubliceerd.