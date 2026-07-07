Verbouwing woning Reevliet Oisterwijk

Er is een vergunning aangevraagd voor de verbouwing van een woning aan Reevliet 5 in Oisterwijk. Het gaat om bouwtechnische en omgevingsplanaanpassingen.

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De aanvraag voor de verbouwing van de woning aan Reevliet 5 in Oisterwijk is op 22 juni 2026 ingediend bij het college van de gemeente Oisterwijk. Onder zaaknummer 1056028 wordt gevraagd om toestemming voor zowel bouwtechnische wijzigingen als aanpassingen aan het omgevingsplan.

Belangstellenden kunnen de aanvraag en bijbehorende stukken opvragen via de gemeente Oisterwijk. Bezwaar maken is op dit moment nog niet mogelijk; dit kan pas zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.