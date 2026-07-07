Woning aan Rusven in Zeeland wordt verplaatst en herbouwd

De gemeente Maashorst heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verplaatsen en herbouwen van een woning en bijgebouw aan het Rusven in Zeeland.

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Op 2 juli heeft de gemeente Maashorst een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project op Rusven 9 in Zeeland, waarbij een woning en een bijgebouw worden verplaatst en opnieuw gebouwd.

De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer 55001-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De details van de aanvraag kunnen worden ingezien bij de gemeente.