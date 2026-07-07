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Woning aan Rusven in Zeeland wordt verplaatst en herbouwd
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:31
De gemeente Maashorst heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het verplaatsen en herbouwen van een woning en bijgebouw aan het Rusven in Zeeland.
Op 2 juli heeft de gemeente Maashorst een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project op Rusven 9 in Zeeland, waarbij een woning en een bijgebouw worden verplaatst en opnieuw gebouwd.
De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer 55001-2026 en betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. De details van de aanvraag kunnen worden ingezien bij de gemeente.
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