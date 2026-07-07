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Vergunning voor Kindervakantieweek in Odiliapeel verleend

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:31

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor de Kindervakantieweek in Odiliapeel. Het evenement vindt plaats van 18 tot en met 21 augustus op de Oudedijk 30A.

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De gemeente heeft op 2 juli 2026 besloten een vergunning te verlenen voor de Kindervakantieweek in Odiliapeel. Het evenement is gepland op de locatie Oudedijk 30A en duurt vier dagen.

De vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Inwoners die meer informatie willen, kunnen contact opnemen met de gemeente Maashorst. Bezwaar maken tegen het besluit is mogelijk binnen zes weken na de verzenddatum van 2 juli.

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