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Melding brandveilig gebruik zorgwoning in Uden geaccepteerd

Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:31

De gemeente Uden heeft een melding geaccepteerd voor het brandveilig gebruik van een zorgwoning aan de Accordeonstraat.

Gevonden voor jou

Op 24 juni 2026 ontving de gemeente Uden een melding over het brandveilig gebruik van een zorgwoning op Accordeonstraat 14. Het gaat om activiteiten die geen vergunning nodig hebben. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 52789-2026.

De melding is op 2 juli 2026 geaccepteerd. Voor dit soort meldingen is het niet mogelijk om bezwaar te maken.

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