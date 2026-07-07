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Visser Hoogeloon B.V. gebruikt grond voor oude mestput in Bergeijk
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:32
Visser Hoogeloon B.V. heeft een melding gedaan bij de gemeente Bergeijk voor het gebruik van grond om een oude mestput op te vullen op het terrein Berkterbeemden 3.
Op 23 juni 2026 heeft het bedrijf Visser Hoogeloon B.V. bij de gemeente Bergeijk gemeld dat zij grond willen toepassen. Dit gaat om het aanvullen van een oude mestput die zich onder een gesloopte stal bevindt aan de Berkterbeemden 3 in Bergeijk.
De melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving, een wet die regels stelt voor het gebruik van grond en andere materialen om het milieu te beschermen. Het proces is puur een kennisgeving, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is. Het gekoppelde zaaknummer van deze melding is Z-2026-010731.
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