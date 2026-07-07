Vergunning voor draagmuurvervanging in Westerhoven verleend

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het vervangen van een draagmuur door een stalen draagbalk aan de Kerkstraat in Westerhoven.

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Het besluit om de draagmuur te vervangen door een stalen draagbalk op Kerkstraat 5 in Westerhoven is op 1 juli 2026 verzonden. De technische bouwactiviteit heeft zaaknummer 17247603 en valt onder de omgevingsvergunning DSO.

Met deze vergunning kan de draagmuur worden verwijderd en vervangen door een stalen balk, wat doorgaans gedaan wordt om de stabiliteit van een gebouw te waarborgen. Het betreft een bouwtechnische aanpassing waarvoor goedkeuring van de gemeente noodzakelijk is.