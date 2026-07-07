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Vergunning voor gevelwijziging Lijsterbesdreef in Bergeijk
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:32
De gemeente Bergeijk heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel van een woning aan de Lijsterbesdreef. Het besluit is op 1 juli verzonden.
Het gaat om de woning op Lijsterbesdreef 9 in Bergeijk. De vergunning betreft een buitenplanse toestemming voor de bouwactiviteit, waarbij zowel het omgevingsplan als technische bouwregels worden gewijzigd.
Deze aanpassing is goedgekeurd onder zaaknummer 17247524 en maakt het mogelijk om de voorgevel van het pand te veranderen. Het besluit is vanaf de verzenddatum geldig.
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