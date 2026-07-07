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Vrijstaande woning gepland aan Alphensebaan in Baarle-Nassau
Vandaag om 14:17 • Aangepast vandaag om 14:33
Baarle-Nassau heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning aan de Alphensebaan.
Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau hebben op 29 juni 2026 een aanvraag gekregen voor het bouwen van een vrijstaande woning. De locatie is Alphensebaan 39, in het buitengebied van Baarle-Nassau.
De aanvraag is momenteel in behandeling. Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt. Op dat moment kunnen belanghebbenden reageren.
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