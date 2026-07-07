Zalencentrum mag komen in pand aan Oude Kerkstraat in Dussen

De gemeente Altena heeft toestemming gegeven om een pand aan de Oude Kerkstraat in Dussen te gebruiken als zalencentrum.

Gevonden voor jou

Het gaat om een pand aan de Oude Kerkstraat 6 in Dussen, waarvoor een omgevingsvergunning is verleend. Hiermee mag het gebouw worden gebruikt voor activiteiten die passen bij een zalencentrum. De vergunning is verleend als onderdeel van een buitenplanse omgevingsplan activiteit.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor veranderingen aan een pand, zoals bouwen, verbouwen of een andere functie geven. In dit geval wordt het pand aangepast voor gebruik als zalencentrum, wat invloed kan hebben op de directe omgeving.