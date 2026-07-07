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Verbouwing winkelpand naar appartementen in Werkendam
Vandaag om 14:18 • Aangepast vandaag om 14:33
De gemeente Altena heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een winkelpand naar drie appartementen en het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning op twee locaties in Werkendam.
Het gaat om een winkelpand aan Molenplein 3 en 3a en een bedrijfswoning aan De Burcht 2b en 2c. De vergunning is verleend voor een activiteit die afwijkt van het omgevingsplan.
Met de verbouwing wil men een nieuwe bestemming geven aan de panden, waardoor er meer woonruimte komt in Werkendam. De gemeente heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven, die noodzakelijk is voor dergelijke bouwprojecten.
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