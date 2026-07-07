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Vergunningsaanvraag voor camerakast en straatkast in Werkendam
Vandaag om 14:18 • Aangepast vandaag om 14:33
De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het plaatsen van een camerakast en straatkast bij de havens Bandijk en Steurgat in Werkendam.
Op 25 juni 2026 heeft de gemeente Altena een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het plaatsen van een camerakast en straatkast bij de locaties Bandijk en Steurgat in Werkendam. De aanvraag wordt beoordeeld en er zal naar verwachting voor 20 augustus 2026 een besluit worden genomen.
Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- en aanlegactiviteiten. Als de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit publiceren en kunnen de documenten worden ingezien. Op dit moment is reageren op de aanvraag nog niet mogelijk.
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