Nieuwbouwwoning gepland aan Stuivezandseweg in Klein Zundert

Er komt een nieuwbouwwoning tussen Stuivezandseweg 39d en 41 in Klein Zundert. Het omgevingsplan dat dit mogelijk maakt, is op 23 juni ongewijzigd vastgesteld door het college van B&W.

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Het vastgestelde omgevingsplan “TAM-omgevingsplan H22g Stuivezandseweg ong. te Klein Zundert” ligt vanaf donderdag 2 juli tot en met woensdag 12 augustus ter inzage. Belangstellenden kunnen het plan bekijken in het raadhuis op de Markt 1 in Zundert. Een afspraak hiervoor kan gemaakt worden door twee werkdagen van tevoren te bellen naar 076-599 5600.

Het plan is ook online beschikbaar via de website omgevingswet.overheid.nl. Hier kan het worden gevonden door te zoeken op de plannaam of planidentificatie.

Voorafgaand aan de vaststelling is een omgevingsdialoog gevoerd volgens de participatieleidraad van de gemeente Zundert. Reacties van bestuurlijke partners zijn meegenomen in het besluitvormingsproces.

Het besluit treedt vier weken na bekendmaking in werking. Beroep instellen tegen het besluit is mogelijk, maar heeft geen schorsende werking. Een verzoek tot voorlopige voorziening kan worden ingediend om de werking tijdelijk op te schorten.