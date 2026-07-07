Yaiza doneerde vlecht van veertig centimeter midden in het Sprookjesbos

"Raponsje, Raponsje, laat je haren vallen", het is de bekende spreuk van de heks uit het sprookje Raponsje of Rapunzel. 25 gasten van het Sprookjesbos in de Efteling, namen de spreuk dinsdag wel heel serieus: ze lieten midden in het Sprookjesbos hun haren afknippen en doneerden dat aan de Nederlandse Haarstichting.

Het sprookje Raponsje is sinds 2001 in het Sprookjesbos te zien en vierde nu dus haar 25-jarig jubileum. "Bij haar komst in 2001 zochten we naar de langste vlecht van Europa en nu hadden we het idee om haren te laten doneren", vertelt een woordvoerder van de Efteling. "In totaal hebben we ruim tien meter vlecht opgehaald." De gedoneerde vlechten zijn bestemd voor mensen die door de behandeling van kanker of door haarziekten hun haar hebben verloren.

Meisje knipt haar af midden in het Sprookjesbos

"Een knipbeurt midden in het Sprookjesbos was magisch."

Het was in ieder geval een bijzonder gezicht: midden in het sprookjesbos stonden vijf kappers klaar om van de deelnemers de vlechten af te knippen en om de gulle gevers daarna natuurlijk te voorzien van een mooie nieuwe coupe.

Yaiza van de Kamp werkt zelf bij de Efteling en doneerde veertig centimeter van haar haren. "Het was echt magisch om een knipbeurt te krijgen midden in het Sprookjesbos", zegt ze. Met een grote glimlach kijkt ze om zich heen naar alle mannen, vrouwen en kinderen die hebben gedoneerd. "Het is echt heel mooi om te zien dat zo veel mensen hun steentje willen bijdragen aan dit goede doel en echt heel fijn om aan zo'n actie mee te doen", zegt ze. Gelukkig is ze ook erg blij met het werk van de kappers. Ze lacht: "Iedereen ziet er enorm knap uit met hun korte kapsels." Yaiza was geselecteerd uit een groep van honderd gasten. Op 9 juni deed de Efteling een oproep dat ze op zoek waren naar mensen die hun haar wilden schenken. "Ze schreven daarbij een onderbouwing waarom ze hun haren wilden afstaan aan een goed doel, daaruit hebben wij 25 mensen gekozen", legt een Efteling-woordvoerder uit.

"Als klein meisje wilde ik al Rapunzel-haar."

Ook Annelot deed mee aan de actie: "Net als Raponsje word ik dit jaar 25 en dat vind ik een mooi moment om mijn haar te doneren aan de haarstichting", zegt zij. Als klein meisje was Annelot al in de ban van het sprookje: "Ik zei tegen de kapper dat ik 'Rapunzel haar' wilde. Nu mogen ze er iemand anders blij mee maken." De Efteling viert elk jaar op de zevende dag van de zevende maand de Dag van het Sprookje, want het getal 7 is een sprookjesgetal. Wie kent niet de zeven geitjes die de wolf te slim af zijn, of de zeven dwergen die Sneeuwwitje in huis nemen. Of denk aan de zeven zeereizen van Sindbad de Zeeman of de zevenmijlslaarzen waarmee Klein Duimpje aan de reus ontsnapt.