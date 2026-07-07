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Zomerborrel op Markt in Oirschot toegestaan zonder vergunning
Vandaag om 14:31
Op 22 augustus mag aan Markt 21 in Oirschot een zomerborrel plaatsvinden zonder dat hiervoor een vergunning nodig is. Dit is door de gemeente bevestigd.
De gemeente Oirschot heeft een melding afgehandeld voor een incidentele festiviteit op 22 augustus 2026. Het gaat om een zomerborrel aan Markt 21. Voor deze activiteit is geen vergunning vereist, zo blijkt uit het besluit dat op 2 juli 2026 is genomen.
De gemeente publiceert dit om omwonenden te informeren, omdat een tijdelijke verandering in de omgeving mogelijk is. Het besluit heeft kenmerk 082381325.
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