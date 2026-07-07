Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor wijziging woninggevel in Oirschot

Vandaag om 14:31

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel van een woning aan de Raamslegerstraat.

Gevonden voor jou

Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor het wijzigen van de voorgevel van de woning aan Raamslegerstraat 11. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving van het pand.

Het besluit heeft als kenmerk 082381061 en ligt vanaf de bekendmaking zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen het besluit inzien of een bezwaar indienen. Het adres voor bezwaren is het college van burgemeester en wethouders, St Jorisstraat 55, Oirschot.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oirschot

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.