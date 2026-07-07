Vergunning verleend voor wijziging woninggevel in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel van een woning aan de Raamslegerstraat.

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Op 2 juli 2026 heeft de gemeente Oirschot toestemming gegeven voor het wijzigen van de voorgevel van de woning aan Raamslegerstraat 11. Dit kan invloed hebben op de directe omgeving van het pand.

Het besluit heeft als kenmerk 082381061 en ligt vanaf de bekendmaking zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen betrokkenen het besluit inzien of een bezwaar indienen. Het adres voor bezwaren is het college van burgemeester en wethouders, St Jorisstraat 55, Oirschot.