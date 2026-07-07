Melding tijdelijke inrit bij BIC Noord in Oirschot

Strukton Civiel Nederland heeft een melding gedaan voor het gebruik van grond bij de Erica in Oirschot. Het gaat om een tijdelijke inrit naar het terrein van BIC Noord bij ASML.

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Op 30 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oirschot een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Strukton Civiel Nederland wil grond toepassen bij de Erica, een locatie in Oirschot, om een tijdelijke inrit aan te leggen voor het terrein van BIC Noord bij ASML.

Een melding volgens het Bal is puur een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. Het zaaknummer van deze melding is Z-2026-011153.