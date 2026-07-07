Garage gepland in Oost West en Middelbeers

In Oost West en Middelbeers is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een garage. De aanvraag wijkt af van de regels in het omgevingsplan en ligt bij de gemeente Oirschot.

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De vergunningaanvraag gaat over een garage aan Beukenhaag 34. De gemeente Oirschot heeft deze aanvraag op 30 juni ontvangen. Het besluit hierover wordt waarschijnlijk binnen acht weken genomen.

Bij een omgevingsvergunning vraagt iemand toestemming om bijvoorbeeld te bouwen, verbouwen of aan te leggen. Deze aanvraag wijkt af van de standaardregels en wordt daarom apart behandeld. De documenten zijn op dit moment nog niet in te zien.