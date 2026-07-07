Melding gebruik grond in Oost- West- en Middelbeers

Gebr. Van Kessel Wegenbouw heeft een melding gedaan voor het gebruik van grond bij de aanleg van een verharding in Oost- West- en Middelbeers.

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De gemeente Oirschot heeft een melding ontvangen van Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. voor werkzaamheden aan de Driehoek ong. in Oost- West- en Middelbeers. Het bedrijf wil grond toepassen om elementverharding aan te leggen. Deze melding is ingediend op 29 juni 2026 onder verzoeknummer 2026062900866.

Een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is enkel een kennisgeving en biedt geen mogelijkheid tot bezwaar. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011042.