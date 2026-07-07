Vergunning voor seniorenwoningen in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft toestemming verleend voor de bouw van twee seniorenwoningen aan Erica 39 en 41 in Oost West en Middelbeers.

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Op 30 juni 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning afgegeven voor het afwijken van regels in het omgevingsplan. Het gaat om een buitenplanse activiteit voor het bouwen van seniorenwoningen op de genoemde locatie.

Met de vergunning kunnen de plannen voor de woningen nu worden uitgevoerd. Het besluit heeft kenmerk 082380502 en ligt zes weken ter inzage. Hiermee is het mogelijk dat er veranderingen in de directe omgeving plaatsvinden.