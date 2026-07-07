Uitbreiding woning en carport in Oost West en Middelbeers

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor een woninguitbreiding en carport aan Tinnegieter 1 in Oost West en Middelbeers.

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Op 30 juni 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woning en het plaatsen van een carport aan Tinnegieter 1 in Oost West en Middelbeers. Het kenmerk van deze zaak is 082380294.

Met de vergunning kan de eigenaar de woning aanpassen en een carport toevoegen. De gemeente maakt dit besluit openbaar omdat het mogelijk invloed heeft op de omgeving. Het besluit is vanaf de bekendmaking zes weken ter inzage.