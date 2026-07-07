Recreatiewoning gepland aan Heikantstraat in Someren

In Someren is een aanvraag ingediend voor een recreatiewoning aan de Heikantstraat.

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Op 18 juni 2026 hebben burgemeester en wethouders van Someren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een verzoek om een recreatiewoning te bouwen aan de Heikantstraat, in de buurt van nummer 2.

Deze aanvraag is op dit moment slechts ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Zodra er een ontwerp- of definitief besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt en kan formeel gereageerd worden.