Navigatie overslaan
Ontdek

Recreatiewoning gepland aan Heikantstraat in Someren

Vandaag om 14:48

In Someren is een aanvraag ingediend voor een recreatiewoning aan de Heikantstraat.

Gevonden voor jou

Op 18 juni 2026 hebben burgemeester en wethouders van Someren een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een verzoek om een recreatiewoning te bouwen aan de Heikantstraat, in de buurt van nummer 2.

Deze aanvraag is op dit moment slechts ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er kan nu nog geen bezwaar worden gemaakt. Zodra er een ontwerp- of definitief besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt en kan formeel gereageerd worden.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Someren

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.