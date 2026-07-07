Vergunningsaanvraag voor winkelwagenstallingen in Someren

Er is een aanvraag ingediend om twee winkelwagenstallingen te plaatsen aan de Postelstraat 39 in Someren. Deze aanvraag is op 23 juni 2026 bij de gemeente binnengekomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van twee stallingen voor winkelwagens op het adres Postelstraat 39 in Someren. Burgemeester en wethouders hebben dit bekendgemaakt op basis van de Omgevingswet.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving. Het plan ligt niet ter inzage en er kunnen geen bezwaren of beroepen worden ingediend. Een besluit over de vergunning zal later worden gepubliceerd, waarna eventueel formeel gereageerd kan worden.