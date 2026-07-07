Tijdelijke woonunit aangevraagd in Lierop

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op Broekkant 4 in Lierop. De aanvraag is op 24 juni 2026 bij de gemeente Someren binnengekomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een tijdelijke woonunit op het adres Broekkant 4 in Lierop. Burgemeester en wethouders van Someren hebben de aanvraag bekendgemaakt volgens de Omgevingswet.

Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en kan er nog geen formeel bezwaar worden ingediend. Dit kan pas wanneer de gemeente een ontwerpbesluit of definitief besluit neemt over de aanvraag. Het besluit zal later worden gepubliceerd.