Vergunningsaanvraag voor vrijstaand woonhuis in Someren

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een vrijstaand woonhuis aan de Pasakker in Someren.

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Op 18 juni 2026 heeft de gemeente Someren een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Pasakker, naast nummer 109a. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Op dit moment ligt de aanvraag niet ter inzage en is er nog geen besluit genomen. Reacties zoals bezwaren zijn pas mogelijk zodra er een ontwerp- of definitief besluit is gepubliceerd. De gemeente zal dit besluit later bekendmaken.