Graven in bodem met vervuiling gemeld in Gilze

Bij de Langenbergseweg in Gilze is een melding gedaan van graven in vervuilde bodem. Het gaat om meer dan 25 kubieke meter grond, waarvan de kwaliteit boven de interventiewaarde ligt.

Gevonden voor jou

De melding is afgehandeld op 2 juli 2026. Het betreft een locatie aan de Langenbergseweg waar de bodemkwaliteit niet voldoet aan de standaardwaarden. Graven in dergelijke vervuilde grond kan gevolgen hebben voor het milieu en vereist een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De melding zelf ligt niet ter inzage. Voor verdere correspondentie is zaaknummer Z2026-00017658 gekoppeld aan deze procedure.