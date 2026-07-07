Beslistermijn omgevingsvergunning Heesbeen verlengd

De gemeente Heusden heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag van Autodemontage Vrijhoeven B.V. met zes weken verlengd. Het bedrijf wil zijn activiteiten uitbreiden en bestaande vergunningen overzichtelijker maken.

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Autodemontage Vrijhoeven B.V. aan de Industrieweg 11 in Heesbeen heeft op 28 mei 2026 een aanvraag ingediend om zijn huidige activiteiten uit te breiden. Daarnaast wil het bedrijf de bestaande vergunningssituatie duidelijker maken. Het gaat om een milieubelastende activiteit voor het demonteren van auto's en tweewielers.

De gemeente heeft besloten de termijn om hierover een besluit te nemen met zes weken te verlengen. Bij het verzoek hoort het zaaknummer Z2026-00015267. Dit nummer moet vermeld worden bij alle correspondentie over de aanvraag.