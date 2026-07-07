Nieuwkuijk krijgt gesloten bodemenergiesysteem

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor de aanleg van een gesloten bodemenergiesysteem bij een nieuw appartementencomplex in Nieuwkuijk. Het systeem komt op het terrein van Gouverneur 1 t/m 53, onderdeel van Landgoed Steenenburg.

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Het gesloten bodemenergiesysteem is goedgekeurd op 30 juni 2026. Het systeem zal worden geïnstalleerd bij het nieuw te bouwen complex Elenore, dat onderdeel is van een grotere ontwikkeling op Landgoed Steenenburg. Het energiesysteem is bedoeld om duurzame energie op te wekken.

Nathan Projects B.V. heeft namens Hendriks Bouwbedrijf Oss B.V. de vergunning aangevraagd op 12 mei 2026. Dit besluit is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00014060. Het systeem is opgenomen in het omgevingsplan van de gemeente Heusden.