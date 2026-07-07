Dakkapel achterzijde woning aangevraagd in Vlijmen

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel achter een woning aan de Pastoriestraat in Vlijmen. De gemeente Heusden heeft de aanvraag op 20 juni ontvangen.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarbij een dakkapel geplaatst wordt aan de achterkant van het huis op Pastoriestraat 5. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2222145.

De gemeente zal eerst een beslissing nemen over de aanvraag voordat er bezwaar gemaakt kan worden. Voor vragen over deze zaak kan contact opgenomen worden met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.