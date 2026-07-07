Vergunning voor bredere in- en uitrit Borredreef Vlijmen

De gemeente Heusden heeft een vergunning verleend voor het verbreden van de in- en uitrit aan de Borredreef 54 in Vlijmen. Het besluit is op 18 juni 2026 verzonden en geregistreerd onder nummer 2136408.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanpassing van de bestaande in- en uitrit op het adres Borredreef 54. Het doel is om de toegang te verbreden, wat mogelijk invloed heeft op het gebruik en de verkeerssituatie in de omgeving.

De vergunning is op 18 juni 2026 verzonden door het college van Heusden. Het besluit is daarmee officieel bekendgemaakt aan de aanvrager. Voor verdere vragen over de vergunning kan contact worden opgenomen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.