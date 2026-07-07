Verbouwing café De Klinkert in Drunen aangevraagd

De eigenaar van café De Klinkert in Drunen heeft een vergunning aangevraagd voor een verbouwing. Het gaat om bouwactiviteiten die zowel technisch als volgens het omgevingsplan moeten worden uitgevoerd.

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De aanvraag voor de verbouwing van café De Klinkert aan Klinkert 1 in Drunen is op 17 juni bij de gemeente Heusden ingediend. Het zaaknummer van de aanvraag is 2221776. Voordat er bezwaar kan worden gemaakt, moet de gemeente eerst een besluit nemen over deze vergunning.

Café De Klinkert staat bekend om zijn centrale ligging in Drunen. Het is nog niet duidelijk wat de plannen voor de verbouwing precies inhouden. De aanvraag betreft zowel een technische bouwactiviteit als een activiteit die binnen de regels van het omgevingsplan valt.