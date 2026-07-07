Vergunning aangevraagd voor hogere erfafscheiding in Vlijmen

In Vlijmen is een vergunning aangevraagd voor het verhogen van een erfafscheiding aan de Kees Klerxstraat.

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De gemeente Heusden heeft op 18 juni een aanvraag ontvangen voor het verhogen van de erfafscheiding bij een woning aan de Kees Klerxstraat 123 in Vlijmen. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer 2221877.

Het gaat om een bouwactiviteit die valt onder het omgevingsplan. De gemeente beslist nog of de vergunning wordt verleend. Pas na een besluit is het mogelijk om bezwaar te maken tegen deze aanvraag.

Voor vragen over de aanvraag kunnen inwoners contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden.