Navigatie overslaan
Ontdek

Beslistermijn verlengd voor pand aan Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel

Vandaag om 14:49

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een pand aan de Schijndelseweg 36 te transformeren tot twee woningen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaand pand aan de Schijndelseweg 36 in Sint-Michielsgestel tot twee woningen. De gemeente behandelt de aanvraag als een omgevingsplanactiviteit met meerdere bouwtechnische aspecten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

De uiterste datum waarop de gemeente een besluit neemt, is nu vastgesteld op 17 augustus 2026. Het proces valt onder de gebruikelijke regels voor bouw- en omgevingsplanactiviteiten.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Sint-Michielsgestel

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.