Beslistermijn verlengd voor pand aan Schijndelseweg in Sint-Michielsgestel

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een pand aan de Schijndelseweg 36 te transformeren tot twee woningen.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaand pand aan de Schijndelseweg 36 in Sint-Michielsgestel tot twee woningen. De gemeente behandelt de aanvraag als een omgevingsplanactiviteit met meerdere bouwtechnische aspecten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

De uiterste datum waarop de gemeente een besluit neemt, is nu vastgesteld op 17 augustus 2026. Het proces valt onder de gebruikelijke regels voor bouw- en omgevingsplanactiviteiten.