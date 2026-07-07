Woonunit tijdelijk toegestaan tijdens bouw in Berlicum

De gemeente heeft een vergunning verleend voor het tijdelijk plaatsen van een woonunit aan de Zandstraat 28 in Berlicum. Deze woonunit mag worden gebruikt tijdens de bouw van een nieuwe woning.

Gevonden voor jou

Het definitieve besluit is op 3 juli 2026 verzonden en betreft een perceel aan de Zandstraat. De woonunit wordt toegestaan via een vergunning voor bouwactiviteiten en een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Dit betekent dat het gebruik ervan buiten de standaard regels valt, maar specifiek voor deze situatie is goedgekeurd.

De vergunning is voorbereid volgens de standaard procedure en in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via hun algemene telefoonnummer of e-mailadres.