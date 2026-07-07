Berlicum: aanvraag voor aanpassen trottoir bij inrit

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van het trottoir bij de inrit aan de Christinastraat 10. Het gaat om een wijziging in het gebruik van deze uitweg.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 1 juli 2026 ingediend. Het trottoir zal worden aangepast om beter aan te sluiten op de inrit. Dit is noodzakelijk omdat er sprake is van een verandering in het gebruik van de uitweg.

Het inzien van de stukken is mogelijk door een afspraak te maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. In dit stadium is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.