Verbouwing en uitbouw woning Besselaar 15 in Gemonde aangevraagd

Voor een woning aan de Besselaar 15 in Gemonde is een vergunning aangevraagd voor een verbouwing en uitbouw. Het verzoek is ingediend op 1 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een vrijstaande woning in Gemonde. Er is toestemming gevraagd om zowel de bestaande woning te verbouwen als een uitbouw te realiseren. De aangevraagde werkzaamheden vallen onder de categorie 'Omgevingsplanactiviteit Bouwen' en 'Bouwactiviteit technisch'.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Zodra de vergunning wordt verleend, kan wel een officieel bezwaarschrift worden ingediend.