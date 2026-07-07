Vergunningsaanvraag voor uitweg Ravesteynstraat in Dongen

Op 2 juli is een aanvraag gedaan voor een uitweg bij Ravesteynstraat 4 in Dongen.

Gevonden voor jou

De gemeente Dongen heeft een aanvraag ontvangen voor het maken of veranderen van een uitweg op Ravesteynstraat 4. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001091.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig zijn.