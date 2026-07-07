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Sloopmelding woning aan Kwekerijpad in Dongen

Vandaag om 14:54

Op 23 juni is een melding ontvangen voor het slopen van een woning in Dongen.

Gevonden voor jou

Op 23 juni 2026 is bij de gemeente Dongen een melding binnengekomen over het slopen van een woning en andere gebouwen aan het Kwekerijpad 9. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001020. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.

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