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Sloopmelding woning aan Kwekerijpad in Dongen
Vandaag om 14:54
Op 23 juni is een melding ontvangen voor het slopen van een woning in Dongen.
Op 23 juni 2026 is bij de gemeente Dongen een melding binnengekomen over het slopen van een woning en andere gebouwen aan het Kwekerijpad 9. Voor deze werkzaamheden is geen vergunning nodig.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001020. Omdat de activiteiten vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.
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