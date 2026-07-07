Containeraanvraag Slagenland 's Gravenmoer in september

Een vergunning is aangevraagd voor het plaatsen van een container aan Slagenland 24 in 's Gravenmoer. Het gaat om de periode van 19 september tot en met 15 oktober.

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De aanvraag voor het plaatsen van een container op Slagenland 24 in 's Gravenmoer is op 30 juni ontvangen door de gemeente. Het betreft het opslaan van roerende zaken en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001071.

De gemeente beoordeelt de aanvraag en neemt binnen acht weken een besluit, tenzij extra gegevens nodig zijn. Bij vertraging kan de termijn eenmaal met zes weken worden verlengd. Het gebruik van de container is gepland voor een periode van vier weken in het najaar.